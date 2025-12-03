लक्ष्य लालवानी पर करण जौहर ने लगाया नया दांव, ये सितारे भी फिल्म में शामिल
क्या है खबर?
फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म 'किल' से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके अभिनेता लक्ष्य लालवानी के दोनों हाथों में लड्डू आ चुके हैं। पहले आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने उन्हें रातों-रात शोहरत दिला दी। अब खबर है कि करण ने लक्ष्य पर एक और फिल्म के लिए दांव लगा दिया है। फिलहाल अभिनेता, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म 'चांद मेरा दिल' में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ अनन्या पांडे मुख्य किरदार में नजर आएंगी।
नाम
लक्ष्य की नई फिल्म के नाम पर भी खुलासा
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, लक्ष्य ने धर्मा प्रोडक्शन का एक नया प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता टाइगर श्रॉफ और जाह्नवी कपूर भी हैं और इसका संभावित नाम 'लग जा गले' होगा। मिड-डे से बातचीत में सूत्र ने कहा, "फिल्म का प्री-प्रोडक्शन पूरा हो चुका है और राज मेहता एक्शन के लिए तैयार हैं। सप्ताह के आखिर में कलाकार और क्रू मुंबई में शूटिंग शुरू करेंगे, जो 20 दिनों का शेड्यूल होगा।"
फिल्म
एक्शन और भावनाओं से भरपूर होगी फिल्म
'लग जा गले' जबरदस्त एक्शन और भावनाओं से भरपूर फिल्म होगी। राज मेहता ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। जाह्नवी को फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर शामिल किया गया है। अब आधिकारिक ऐलान का इंतजार बाकी है। लक्ष्य की बात करें, तो उन्होंने ऐतिहासिक टीवी शो 'पोरस' से खूब सफलता हासिल की थी। 'किल' और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद प्रशंसकों को उनकी अगली फिल्मों का इंतजार है।