लक्ष्य लालवानी पर करण जौहर ने लगाया नया दांव, ये सितारे भी फिल्म में शामिल

लेखन ज्योति सिंह 10:46 am Dec 03, 202510:46 am

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म 'किल' से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके अभिनेता लक्ष्य लालवानी के दोनों हाथों में लड्‌डू आ चुके हैं। पहले आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने उन्हें रातों-रात शोहरत दिला दी। अब खबर है कि करण ने लक्ष्य पर एक और फिल्म के लिए दांव लगा दिया है। फिलहाल अभिनेता, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म 'चांद मेरा दिल' में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ अनन्या पांडे मुख्य किरदार में नजर आएंगी।