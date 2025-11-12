LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': ऐन मौके पर गौरव खन्ना से छिनी कप्तानी, सत्ता पलट देख भड़के लोग
गौरव खन्ना से छिनी कप्तानी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@gauravkhannaofficial)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 12, 2025
10:16 am
क्या है खबर?

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' फिनाले से ज्यादा दूर नहीं है। घर में सिर्फ 9 सदस्य बचे हैं, जिसमें से एक को जनता के फैसले के आधार पर बीच सप्ताह बाहर कर दिया जाएगा। चर्चा है कि सबसे कम वोट मृदुल तिवारी को मिले हैं और उनका सफर फिनाले से पहले खत्म हो चुका है। ताजा जानकारी गौरव खन्ना की कप्तानी से जुड़ी है, जिसे घरवालों ने सत्ता पलट से छीन लिया। यह देखकर लोग भड़क गए हैं।

कप्तानी

गौरव नहीं, ये सदस्य बना नया कप्तान

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस घर में कप्तानी टास्क कराते हैं, जिसे आखिरकार गौरव जीत लेते हैं। अन्य सदस्य मेकर्स पर पक्षपात का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। खुद पर लगे आरोपों से परेशान होकर बिग बॉस सभी सदस्यों को दोबारा मौका देते हैं कि वह गौरव और शहबाज बदेशा में से किसी एक को नया कप्तान बना सकते हैं। नतीजन शहबाज को ज्यादा वोट मिलते हैं और वह घर के अगले कप्तान बन जाते हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

प्रतिक्रिया

गौरव की कप्तान छिनने पर लोगों ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

घरवालों की सत्ता पलट से गौरव की कप्तानी सिर्फ 1 घंटे सीमित रहती है। यह देखकर लोग भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अच्छा गेम खेला बिग बॉस ने, उसे बनाना ही नहीं था।' दूसरे ने लिखा, 'ये क्या बकवास है?! ये कैसे मुमकिन है?! ये तो एकदम चौंकाने वाला ट्विस्ट है!' एक अन्य ने लिखा, 'हे भगवान, निर्माता अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?' जाहिर है कि गौरव अभी तक कप्तान नहीं बने हैं।