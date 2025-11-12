गौरव खन्ना से छिनी कप्तानी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@gauravkhannaofficial)

'बिग बॉस 19': ऐन मौके पर गौरव खन्ना से छिनी कप्तानी, सत्ता पलट देख भड़के लोग

लेखन ज्योति सिंह 10:16 am Nov 12, 202510:16 am

क्या है खबर?

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' फिनाले से ज्यादा दूर नहीं है। घर में सिर्फ 9 सदस्य बचे हैं, जिसमें से एक को जनता के फैसले के आधार पर बीच सप्ताह बाहर कर दिया जाएगा। चर्चा है कि सबसे कम वोट मृदुल तिवारी को मिले हैं और उनका सफर फिनाले से पहले खत्म हो चुका है। ताजा जानकारी गौरव खन्ना की कप्तानी से जुड़ी है, जिसे घरवालों ने सत्ता पलट से छीन लिया। यह देखकर लोग भड़क गए हैं।