कुणाल खेमू की 'सिंगल पापा' की पहली झलक जारी, जानिए कब रिलीज हो रही ये सीरीज

लेखन ज्योति सिंह 04:37 pm Nov 20, 202504:37 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू की आगामी सीरीज 'सिंगल पापा' का ऐलान हाल ही में किया गया था। निर्माताओं ने ज्यादा इंतजार न करवाते हुए, इस सीरीज की पहली झलक से पर्दा उठा दिया है और एक टीजर जारी किया है जैसा कि पहले में बताया गया था कि सीरीज में कुणाल, अभिनेता और निर्देशक दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब उनकी 'सिंगल पापा' ने संकेत दे दिया है कि इसमें मनोरंजन की भरपूर डोज मिलने वाली है।