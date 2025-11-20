LOADING...
कुणाल खेमू की 'सिंगल पापा' की पहली झलक जारी, जानिए कब रिलीज हो रही ये सीरीज

लेखन ज्योति सिंह
Nov 20, 2025
04:37 pm
बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू की आगामी सीरीज 'सिंगल पापा' का ऐलान हाल ही में किया गया था। निर्माताओं ने ज्यादा इंतजार न करवाते हुए, इस सीरीज की पहली झलक से पर्दा उठा दिया है और एक टीजर जारी किया है जैसा कि पहले में बताया गया था कि सीरीज में कुणाल, अभिनेता और निर्देशक दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब उनकी 'सिंगल पापा' ने संकेत दे दिया है कि इसमें मनोरंजन की भरपूर डोज मिलने वाली है।

इस OTT पर दस्तक देगी कुणाल की 'सिंगल पापा'

कुणाल अभिनीत सीरीज 'सिंगल पापा' की पहली झलक नेटफ्लिक्स पर जारी की गई है, जिसमें अभिनेता, गौरव गहलोत के किरदार में हैं। गौरव को कार में एक छोटा बच्चा मिलता है, जिसे वह घर ले आते हैं। बस इसके बाद गहलोत परिवार में 'बच्चे की पहचान का पता लगाओ' मिशन शुरू हो जाता है। कुणाल के अलावा, सीरीज में प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा और आयशा रजा भी हैं। 'सिंगल पापा' 12 दिसंबर, 2025 काे नेटफ्लिक्स पर रिलीज को तैयार है।

यहां देखिए 'सिंगल पापा' की पहली झलक