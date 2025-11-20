LOADING...
'बिग बॉस 19': अरमान मलिक से मिलकर छलके अमाल के आंसू, पिता डब्बू ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह
Nov 20, 2025
04:15 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में इस वक्त काफी भावनात्मक पल देखने को मिल रहे हैं। घर के अंदर फैमिली वीक चल रहा है, और इस मौके पर प्रतियोगियों का परिवार उनसे मिलने आ रहा है। अशनूर कौर, कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना के बाद, गायक अमाल मलिक की बारी आई, जब उन्हें छोटे भाई अरमान मलिक से मिलने का माैका मिला। दोनों के भावनात्मक पल पर पिता और संगीतकार डब्बू मलिक ने प्रतिक्रिया दी है।

प्रतिक्रिया

'ये पब्लिक है, ये सब जानती है'

'बिग बॉस 19' निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर प्रोमो जारी किया जिसमें अमाल और अरमान का मिलन दिखाया गया। गायक अरमान जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, उन्हें देखकर अमाल भावुक हो जाते हैं। दोनों भाइयों के मिलन पर पिता डब्बू ने लिखा, 'ये पब्लिक है सब जानती है...काफी कोशिश की है बुरा दिखाने की...लेकिन पब्लिक के प्यार के आगे नहीं चलता कुछ भी...और याद रखना हारके जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।' उनका पोस्ट वायरल हो रहा है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो