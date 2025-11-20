अरमान मलिक से मिलकर छलके अमाल के आंसू

'बिग बॉस 19': अरमान मलिक से मिलकर छलके अमाल के आंसू, पिता डब्बू ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 04:15 pm Nov 20, 202504:15 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में इस वक्त काफी भावनात्मक पल देखने को मिल रहे हैं। घर के अंदर फैमिली वीक चल रहा है, और इस मौके पर प्रतियोगियों का परिवार उनसे मिलने आ रहा है। अशनूर कौर, कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना के बाद, गायक अमाल मलिक की बारी आई, जब उन्हें छोटे भाई अरमान मलिक से मिलने का माैका मिला। दोनों के भावनात्मक पल पर पिता और संगीतकार डब्बू मलिक ने प्रतिक्रिया दी है।