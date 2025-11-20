'बिग बॉस 19': अरमान मलिक से मिलकर छलके अमाल के आंसू, पिता डब्बू ने दी प्रतिक्रिया
क्या है खबर?
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में इस वक्त काफी भावनात्मक पल देखने को मिल रहे हैं। घर के अंदर फैमिली वीक चल रहा है, और इस मौके पर प्रतियोगियों का परिवार उनसे मिलने आ रहा है। अशनूर कौर, कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना के बाद, गायक अमाल मलिक की बारी आई, जब उन्हें छोटे भाई अरमान मलिक से मिलने का माैका मिला। दोनों के भावनात्मक पल पर पिता और संगीतकार डब्बू मलिक ने प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
'ये पब्लिक है, ये सब जानती है'
'बिग बॉस 19' निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर प्रोमो जारी किया जिसमें अमाल और अरमान का मिलन दिखाया गया। गायक अरमान जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, उन्हें देखकर अमाल भावुक हो जाते हैं। दोनों भाइयों के मिलन पर पिता डब्बू ने लिखा, 'ये पब्लिक है सब जानती है...काफी कोशिश की है बुरा दिखाने की...लेकिन पब्लिक के प्यार के आगे नहीं चलता कुछ भी...और याद रखना हारके जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।' उनका पोस्ट वायरल हो रहा है।
यहां देखिए प्रोमो
Dekhiye brotherhood ka kamaal, Armaan ko dekh apne aansu nahi rok paaye Amaal. 🫶🏻🥹— JioHotstar Reality (@HotstarReality) November 19, 2025
Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par.
Watch Now:- https://t.co/XNlwzrDIIH pic.twitter.com/mWLiiKBBaj