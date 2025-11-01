स्मृति ईरानी ने किया कमाल, टाइम 100 पत्रिका के मंच पर बनीं भारत की आवाज

"एक जमाना था, जब लोग स्मृति ईरानी को सिर्फ टीवी की बहू से पहचानते थे, लेकिन कुछ लोग अपनी पहचान से आगे निकलते हैं और इतिहास में अपना नाम लिखकर जाते हैं। एक साधारण अभिनेत्री से वो एक ऐसी नेता बनीं, जिसकी आवाज पूरे विश्व में सुनी जाती है। अब एक बार फिर स्मृति ने दुनियाभर में भारत का मान बढ़ाया है। हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित टाइम 100 समिट में स्मृति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

गर्व दुनिया के सामने पेश की ये पहल स्मृति ने फिर साबित कर दिया कि पहचान बदलने में सिर्फ नाम नहीं, इरादा बदलता है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था। ये भारत की आवाज थी, जो TIME 100 के हॉल में गूंज उठी थी। इस मंच पर उन्होंने अपनी नई पहल 'स्पार्क द 100K कलेक्टिव' को दुनिया के सामने पेश किया, जो भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक बड़ा अभियान है। इसका मकसद भारत के 300 शहरों में 1 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

हौसला स्मृति ने यूं बढ़ाया महिलाओं का मनोबल इस इवेंट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कर स्मृति ने लिखा, 'जब महिलाएं एक-दूसरी को ऊपर उठाती हैं तो वो बदलाव की चिंगारी जगा सकती हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित टाइम्स नेक्स्ट 100 कार्यक्रम में बोलकर मुझे बेहद खुशी हुई। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि खुशी, उम्मीद, शांति, संभावनाओं, साहस और आकांक्षाओं का उत्सव था।' उन्होंने बताया कि वो इस मिशन को पूरी दृढता से भारत के 300 शहरों से शुरू कर 10 लाख महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हैं।

भावुक स्मृति अपनी जड़ों को याद कर हुईं भावुक स्मृति मंच पर अपने सफर के बारे में बात करते दौरान काफी भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता दिल्ली की सड़कों पर पुरानी टाइम मैगजीनें बेचकर परिवार चलाते थे और आज उनकी बेटी उसी पत्रिका के मंच पर भारत की आवाज बनकर खड़ी है। उन्होंने कहा, "जिंदगी एक पूरा चक्र है और आज वो मेरे लिए पूरा हुआ है। मैं यहां हूं, क्योंकि मेरे माता-पिता ने मेहनत की और समाज ने मुझे मौका दिया।"