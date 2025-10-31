श्वेता केसवानी कौन हैं? प्रियंका चोपड़ा के लिए बोलीं- वह सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं

श्वेता केसवानी कौन हैं? प्रियंका चोपड़ा के लिए बोलीं- वह सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने दुनियाभर में शोहरत और कामयाबी हासिल की है। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को लेकर वह हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। इस बार वजह कुछ अलग है, क्योंकि प्रियंका के बारे में एक अभिनेत्री ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे पूरे सिनेमा जगत में हलचल मच गई है। ये कोई और नहीं, बल्कि भारतीय मूल की हॉलीवुड अभिनेत्री श्वेता केसवानी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं श्वेता और उन्होंने क्या कहा है।
परिचय
इन टीवी शो में आ चुकी हैं नजर
मुंबई में जन्मीं श्वेता अभिनेत्री होने के अलावा, मॉडल और डांसर हैं, जिन्होंने दुनियाभर में पहचान हासिल की है। उन्हें भारतीय टीवी शो 'बा बहू और बेबी' में देखा गया था। इसके अलावा, श्वेता 'किस देश में निकला होगा चांद', 'कहानी घर घर की' जैसे शो का हिस्सा रही हैं। करीब एक दशक से अभिनेत्री अमेरिका में रह रही हैं और वहीं काम कर रही हैं। उन्हें 'न्यू एम्सटर्डम', 'द ब्लैकलिस्ट' और 'रोअर' जैसी इंटरनेशनल सीरीज में देखा गया है।
आरोप
प्रियंका पर लगाए ये आरोप
इंडिया टुडे से बातचीत में श्वेता ने प्रियंका पर हमला बोलते हुए कहा, "प्रियंका ने जो हासिल किया, वो अविश्वसनीय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो मिंडी कालिंग जैसी नहीं हैं। वह दूसरे दक्षिण एशियाई लोगों की मदद नहीं कर रही हैं।वह सिर्फ अपनी मदद कर रही हैं।" उन्होंने कहा, "सच कहूं तो वह पूरी तरह से अपने बारे में सोचती हैं। मिंडी सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करतीं, वो दूसरों को भी आगे ला रही हैं।"