श्वेता केसवानी ने प्रियंका चोपड़ा पर लगाया आरोप

श्वेता केसवानी कौन हैं? प्रियंका चोपड़ा के लिए बोलीं- वह सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं

लेखन ज्योति सिंह 06:57 pm Oct 31, 202506:57 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने दुनियाभर में शोहरत और कामयाबी हासिल की है। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को लेकर वह हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। इस बार वजह कुछ अलग है, क्योंकि प्रियंका के बारे में एक अभिनेत्री ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे पूरे सिनेमा जगत में हलचल मच गई है। ये कोई और नहीं, बल्कि भारतीय मूल की हॉलीवुड अभिनेत्री श्वेता केसवानी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं श्वेता और उन्होंने क्या कहा है।