गोविंदा ने लगाया अपमान का आरोप तो भांजे कृष्णा अभिषेक बोले- मामा तो महान हैं

गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच का पारिवारिक विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा कर सबको चौंका दिया था कि टीवी कार्यक्रमों के लेखक कृष्णा को उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कहने के लिए मजबूर करते हैं। अब इस बड़े दावे पर खुद कृष्णा का जवाब सामने आया है। आइए जानें टीवी पर कॉमेडी के जरिए मामा का मजाक उड़ाने के आरोप पर कृष्णा ने क्या कहा।

प्रतिक्रिया मामा की सोच बड़े उच्च स्तर की है- कृष्णा हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक खास बातचीत में कृष्णा ने मजाकिया अंदाज में कहा, "मैं गोविंदा मामा से प्यार करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। मामा महान इंसान हैं, इसलिए उनकी सोच ऊंचे स्तर की है। शायद यही वजह है कि वो चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक ही बात अलग-अलग लोगों को सकारात्मक या व्यंग्यात्मक लग सकती है, लेकिन मैं इसे सकारात्मक तरीके से ही लेता हूं।"

सम्मान गोविंदा की बाताें का बुरा नहीं मानते कृष्णा कृष्णा ने साफ कर दिया कि भले ही मामा को उनकी बातें अपमानजनक लगती हों, लेकिन कृष्णा के मन में वैसी कोई भावना नहीं है। वो उनकी बात का बुरा नहीं मानते। बता दें कि इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था, "अगर आप कृष्णा के टीवी शोज के प्रशंसक हैं तो आप देखेंगे कि कैसे लेखक अक्सर उन्हें ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे मुझे अपमानित महसूस होता है। मैंने कृष्णा को सावधान रहने को कहा था।"

प्यार कृष्णा समेत पूरे परिवार पर सुनीता आहूजा का प्यार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने पिछले दिनों कहा था, "कृष्णा, विनय, डम्पी और मेरे जीजा के बेटे... ये सब मेरे साथ ही पले-बढ़े हैं। मेरे लिए ये महज रिश्तेदार नहीं, बल्कि मेरे अपने बच्चों की तरह हैं। मैंने अतीत की तमाम कड़वाहटों और पुरानी बातों को पीछे छोड़ दिया है। अब मेरी बस यही ख्वाहिश है कि परिवार के सभी बच्चे साथ मिलकर हंसें, खेलें और हमेशा खुश रहें। मेरा आशीर्वाद उन सबके साथ है।"

