कृतिका कामरा और गौरव कपूर कर सकते हैं रियलिटी शो में डेब्यू, शादी के बाद प्राइम वीडियो पर दिखेगी पहली झलक?
खबरों के मुताबिक, नवविवाहित कृतिका कामरा और गौरव कपूर, प्राइम वीडियो के आगामी रियलिटी शो 'एलायंस' में एक साथ हिस्सा लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
अगर वे इसके लिए हामी भरते हैं, तो मार्च, 2026 में अपनी शादी के बाद यह उनका पहला प्रोजेक्ट होगा, जिसमें वे साथ नजर आएंगे।
यह शो हिंदी भाषा में होगा। यह डच फॉर्मेट का पहला अंतरराष्ट्रीय रूपांतरण है, जिसमें 16 प्रतिभागी 'एलिस' (सहयोगी) के तौर पर हिस्सा लेंगे।
बनिजय एशिया के 'एलायंस' में दिखेंगे 16 प्रतिभागी
बनिजय एशिया द्वारा निर्मित इस शो, में 16 प्रतिभागी होंगे, जो अपनी 'एलिस' (सहयोगी) टीमें बनाएंगे और रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे।
इसके अलावा और भी लोगों के नाम चर्चा में हैं, जैसे कुशल टंडन, डेजी शाह, उर्फी जावद, राजा कुमारी, निखिल चिनप्पा और भाई आवेज व जैद दरबार।
कृतिका ने हाल ही में बताया था कि गौरव के साथ उनकी दोस्ती समान सोच और विचारों से शुरू हुई थी। उनका मानना है कि एक ही बात पर सहमत होना ज्यादा जरूरी है, के बजाय 'अपोजिट्स अट्रैक्ट' (विपरीत आकर्षण) के विचार पर यकीन किया जाए।