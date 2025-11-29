कृति सैनन की पिछली फिल्मों का हाल, एक काे तो अमिताभ बच्चन भी नहीं बचा सके

कृति सैनन अपनी नई फिल्म ' तेरे इश्क में ' को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन शानदार कमाई की। पिछले कुछ सालों में कृति ने रोमांस से लेकर कॉमेडी तक कई तरह की फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया तो कुछ बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं। अब जब 'तेरे इश्क में' रिलीज हो चुकी है तो आइए एक नजर डालते हैं कृति की पिछली 5 फिल्मों के प्रदर्शन पर।

#1 'दो पत्ती' 'तेरे इश्क में' से पहले कृति फिल्म 'दो पत्ती' लेकर आई थीं, जिसमें उनके साथ काजोल मुख्य भूमिका में थीं। इस फिल्म से कृति ने बतौर निर्माता अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनकी इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया था। लोगों ने फिल्म के लिए कृति को खूब ताने मारे। कहा गया कि उन्होंने नया बताकर पुरानी कहानी परोस दी। फिल्म की कहानी को लोगों ने इसकी सबसे कमजोर कड़ी बताया। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी।

#2 'क्रू' 'क्रू' में पहली बार कृति, करीना कपूर और तब्बू की तिकड़ी दिखाई दी थी। इसे 60 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने भारत में जहां 85 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं दुनियाभर में 151 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 'क्रू' ने साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गई भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। एकता कपूर और रिया कपूर इस फिल्म की निर्माता थीं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

#3 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' साल 2024 में कृति की एक और फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' रिलीज हुई थीं, जिसमें उनकी जोड़ी पहली बार शाहिद कपूर के साथ बनी थी। अमित जोशी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के निर्माता दिनेश विजान थे। 60 करोड़ रुपये की लागत में इस फिल्म को बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ रुपये कमाए थे। कृति की ये फिल्म हिट थी। इसका लुत्फ आप अमेजन प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं।

