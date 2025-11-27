कृति सैनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई, जानिए आंकड़े

कृति सैनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन की आगामी फिल्म 'तेरे इश्क में' अपनी रिलीज के बेहद करीब आ पहुंची है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धनुष हैं जो इस फिल्म के जरिए तीसरी बार निर्देशक आनंद एल. रॉय के साथ हिंदी फिल्म में जुड़े हैं। इससे पहले आनंद और धनुष ने मिलकर 'रांझणा' और ' अतरंगी रे' की थी। 'तेरे इश्क में' की एडवांस बुकिंग चालू है और फिल्म की कमाई में लगातार उछाल देखने को मिल रही है।
कमाई
एडवांस बुकिंग में छाई 'तेरे इश्क में'
ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तेरे इश्क में' संभवतः इस महीने की बंपर ओपनिंग फिल्म बन सकती है। एडवांस बुकिंग में फिल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 27 नवंबर की सुबह तक इसने ब्लॉक बुकिंग सहित 5.28 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। 26 नवंबर की सुबह तक, ऑर्गेनिक टिकट बिक्री 1.12 करोड़ रुपये थी और पिछले 24 घंटों में यह 2.48 करोड़ रुपये हो गई है, जो 100% से ज्यादा बढ़त दिखाती है।
बिक्री
एक लाख के पार पहुंची टिकटों की बिक्री
रिपोर्ट के मुताबिक, 'तेरे इश्क में' ने 1.5 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर ली है। अब तक ब्लॉक बुकिंग संख्या 2.80 करोड़ रुपये हो चुकी है। कृति और धनुष अभिनीत यह फिल्म रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रही है। 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। इसे हिंदी के अलावा तमिल भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के ट्रेलर को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।