कृति सैनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई, जानिए आंकड़े

लेखन ज्योति सिंह 05:54 pm Nov 27, 202505:54 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन की आगामी फिल्म 'तेरे इश्क में' अपनी रिलीज के बेहद करीब आ पहुंची है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धनुष हैं जो इस फिल्म के जरिए तीसरी बार निर्देशक आनंद एल. रॉय के साथ हिंदी फिल्म में जुड़े हैं। इससे पहले आनंद और धनुष ने मिलकर 'रांझणा' और ' अतरंगी रे' की थी। 'तेरे इश्क में' की एडवांस बुकिंग चालू है और फिल्म की कमाई में लगातार उछाल देखने को मिल रही है।