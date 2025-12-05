'तेरे इश्क में' की कमाई में गिरावट जारी, जानिए 100 करोड़ कमाने से कितनी दूर फिल्म

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 7वें दिन 5.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। यह फिल्म का अभी तक का सबसे कम कारोबार है। इससे पहले, फिल्म ने छठे दिन 6.85 करोड़, पांचवें दिन 10.25 करोड़ और चौथे दिन यानी सोमवार को 8.75 करोड़ रुपये कमाए थे। 'तेरे इश्क में' ने भारत में 7 दिनों में 83.60 करोड़ बटोरे हैं। देखा जाए तो 100 करोड़ का आंकड़ा ज्यादा दूर नहीं है।

फिल्म

फिल्म में दिखाई गई शंकर और मुक्ति की प्रेम कहानी

आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' मुक्ति (कृति) और शंकर (धनुष) की प्रेम कहानी दिखाती है। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दौरान होती है, जहां दोनों के बीच प्यार हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब मुक्ति के दूर जाने से शंकर टूट जाता है। पुरानी यादों को भुलाने के लिए वह UPSC की परीक्षा पास करता है और यहीं से शुरू होती है बदले की कहानी। फिल्म को दर्शकों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।