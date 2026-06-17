'कॉकटेल 2' में है कृति सैनन के किरदार का बिंदास अंदाज, फैंस हुए दीवाने
कृति सैनन 'कॉकटेल 2' में 'ऐली' का किरदार निभा रही हैं। इस किरदार के बारे में उन्होंने बताया कि यह उनके द्वारा निभाया गया अब तक का सबसे आजाद ख्याल और बेबाक किरदार है।
उनके अनुसार, 'ऐली' बेपरवाह और खूबसूरती से अव्यवस्थित है और यह उसके पहनावे की समझ में भी पूरी तरह से झलकता है।
कृति कहती हैं कि 'ऐली' का हटके अंदाज उसकी शख्सियत से एकदम मेल खाता है। यह फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज होगी।
कृति ने इसे दिया 'ऐली' के लुक का श्रेय
कृति ने 'ऐली' के लुक को इतना असली बनाने के लिए स्टाइलिस्ट अनैता को सराहा है। इस लुक में बीच वाली हेयरस्टाइल और चेहरे पर धूप से मिली हल्की चमक है, जो इन दिनों काफी चलन में है।
'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी अहम भूमिका में हैं। यह फिल्म पहली वाली 'कॉकटेल' के मुकाबले काफी हल्की-फुल्की बताई जा रही है।
कृति का 'एली' वाला अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है और एडवांस बुकिंग शुरू होते ही लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं।