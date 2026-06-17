'कॉकटेल 2' में है कृति सैनन के किरदार का बिंदास अंदाज, फैंस हुए दीवाने

कृति ने इसे दिया 'ऐली' के लुक का श्रेय

कृति ने 'ऐली' के लुक को इतना असली बनाने के लिए स्टाइलिस्ट अनैता को सराहा है। इस लुक में बीच वाली हेयरस्टाइल और चेहरे पर धूप से मिली हल्की चमक है, जो इन दिनों काफी चलन में है।

'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी अहम भूमिका में हैं। यह फिल्म पहली वाली 'कॉकटेल' के मुकाबले काफी हल्की-फुल्की बताई जा रही है।

कृति का 'एली' वाला अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है और एडवांस बुकिंग शुरू होते ही लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं।