'कॉकटेल 2' की अफवाहों पर कृति सैनन और रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, बताई क्या है फिल्म की कहानी? मनोरंजन Jun 17, 2026

फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ रही थीं कि इसमें लेस्बियन कहानी या शाहिद कपूर के साथ गैर-पारंपरिक रिश्तों को दिखाया जाएगा, लेकिन अब कृति सैनन और रश्मिका मंदाना ने इन सभी बातों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है।

हाल ही में फिल्म के प्रचार के दौरान कृति ने कहा, 'इसमें कोई लेस्बियन कहानी नहीं है। यहां 3 सीधे लोग हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। यह एक भावनात्मक फिल्म है, इसमें कोई शारीरिक गैर-पारंपरिक रिश्तों की नहीं है।'

इस पर मुस्कुराते हुए रश्मिका ने कहा, 'लेकिन हमारे बीच वो केमिस्ट्री जरूर है। फिल्म देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी।'

यह फिल्म गैर-पारंपरिक रिश्तों की बजाय भावनात्मक जुड़ावों पर ज्यादा ध्यान देती है।