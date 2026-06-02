क्या शिवकार्तिकेयन की फिल्मों ने निर्माता को कर्ज में डुबो दिया? जानें पूरा मामला

शिवकार्तिकेयन को भी हुआ इन फिल्मों से इतने का नुकसान

राजेश ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से हुए विलंब और कर्ज पर बढ़ते ब्याज ने उनके कर्ज को और बढ़ा दिया, भले ही उनकी फिल्म 'डॉक्टर' हिट रही थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन फिल्मों के कारण शिवकार्तिकेयन को भी करीब 55 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए राजेश ने कहा कि फिल्म बनाना जितना आसान दिखता है, असल में वह उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है।

उन्होंने अपने शब्दों में कहा, 'मुझे लगता था कि मुझे सब पता है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि फिल्में बनाना उतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है।'

बावजूद इसके, राजेश अब आगे बढ़ने को तैयार हैं। वह जल्द ही फिल्म 'अंगिकारम' से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जिसमें नंदिता श्वेता और राधिका सरथकुमार भी उनके साथ नजर आएंगी।