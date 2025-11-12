अक्षय कुमार पर इस मशहूर कोरियाई निर्माता की नजर, अब लगेगा तगड़ा दांव

करीब एक दशक से मुंबई में काम कर रहे जाने-माने कोरियाई निर्माता ह्यूनवू थॉमस किम अब बॉलीवुड में बड़ा धमाका करने को तैयार हैं। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाई है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में निर्माता ने खुलासा किया कि उन्होंने अक्षय से संपर्क किया है। वो एक कोरियाई फिल्म के हिंदी रीमेक में उन्हें लेने की योजना बना रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।

फिल्म अक्षय के साथ रोमांचक फिल्म लाने की तैयारी में निर्माता थॉमस किम अब तक 'Te3n' (2016)' 'जाने जां (2023)', 'ब्लाइंड' (2023) और 'साकिनी दाकिनी' (2022) जैसी कई दिलचस्प और हटके भारतीय फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और अब वो अक्षय के साथ एक बड़ा और रोमांचक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की रूपरेखा निर्देशक सुजॉय घोष पहले ही तैयार कर चुके हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा हाे सकती है।

खुलासा बस अक्षय के हां कहने की देर है मिड डे को दिए इंटरव्यू में ह्यूनवू थॉमस किम ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में अक्षय से संपर्क किया और उनसे एक कोरियाई फिल्म देखने की गुजारिश की। वो इसका हिंदी रीमेक लेकर आ रहे हैं और उनकी पहली पसंद अक्षय ही हैं। उन्हें लगता है कि फिल्म और किरदार के हिसाब से अक्षय ही इसके साथ न्याय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो अक्षय को मैसेज कर चुके हैं। बस उन्हें उनकी हां का इंतजार है।

बयान भारत में प्रतिभा बहुत, बस बेहतरीन लेखकों की कमी ह्यूनवू थॉमस किम ने भारत में फिल्म निर्माण के अनुभव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत में फिल्मों का बहुत बड़ा बाजार है। यहां बेहतरीन निर्देशक और कलाकार हैं, लेकिन कोरिया जैसे मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कहानी लिखने वाले लेखक कम हैं। उन्हें लगता है कि वो कोरिया की लिखावट और कहानी कहने की शैली भारत में लाकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं और यहां कहानी लिखने के स्तर को और बेहतर बना सकते हैं।