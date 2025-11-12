गोविंदा की अस्पताल में भर्ती होने के बाद पहली प्रतिक्रिया, बोले- मैं ठीक हूं

गोविंदा ने ANI के साथ बातचीत में कहा, "आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूं।" इस खबर को सुनने के बाद अभिनेता के चाहने वालों को राहत जरूर मिलेगी। इससे पहले, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पुष्टि की थी कि अभिनेता होश में आ चुके हैं। फिलहाल अस्पताल में डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। मैनेजर ने बताया था कि गोविंदा की कई सारी जांच हुई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

तबीयत

अचानक बिगड़ी थी अभिनेता की तबीयत

गोविंदा के तबीयत बिगड़ने की खबर मंगलवार देर रात आई थी। बताया गया कि अभिनेता को अचानक से चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। इससे पहले गोविंदा, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती अभिनेता धर्मेंद्र का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें उन्हें खुद कार चलाते देखा गया था। उम्मीद की जा रही है कि गोविंदा को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।