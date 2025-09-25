भारत के 25 लोकप्रिय सितारों की ब्रांड रिपोर्ट जारी, रणवीर ने मारी बाजी; हीरोइनों में कौन?
क्या है खबर?
द क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2024 की रिपोर्ट आ गई है, जिससे साफ हो गया है कि ब्रांड जगत में कमाई के मामले में भारत में कौन सबसे आगे हैं। इस बार सूची में बॉलीवुड कलाकारों के साथ-साथ साउथ के सितारों का नाम भी शामिल है। शीर्ष 25 सितारों की इन सूची में शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह जैसे फिल्मी सितारों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। आइए जानें कौन-से हैं ब्रांड जगत के वो 25 सबसे मूल्यवान सितारे।
बोलबाला
रणवीर सिंह, शाहरुख खान और आलिया भट्ट का दबदबा कायम
टाॅप 25 सितारों की सूची में पहला नाम क्रिकेटर विराट कोहली तो दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह हैं ,जो ब्रांड की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 1,496 करोड़ रुपये है। उधर फिल्मी सितारों में शाहरुख भी ब्रांड की पसंद बने हुए हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 1,282.56 करोड़ रुपये आंकी गई है। अभिनेत्रियों में आलिया भट्ट ने सबको पीछे छोड़ते हुए 1,024.32 करोड़ रुपये की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथा स्थान हासिल किया है।
उपलब्धि
साउथ के इन 2 सितारों को मिली जगह
पांचवें नंबर पर सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं। छठे पर अक्षय कुमार, सातवें स्थान पर दीपिका पादुकोण, 8वें पर महेंद्र सिंह धोनी, 9वें पर ऋतिक रोशन और 10वें नंबर पर अमिताभ बच्चन विराजमान हैं। इस बार शीर्ष 25 सितारों की सूची में साउथ के 2 बड़े नाम शामिल हुए हैं। 15वें स्थान पर रश्मिका मंदाना 518.312 करोड़ रुपये और 24वें स्थान पर अल्लू अर्जुन 312.4 करोड़ रुपये की ब्रांड वैल्यू के साथ इस सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
अन्य कलाकार
बॉलीवुड से ये सितारे भी हैं सूची में शामिल
इस सूची में 11वें स्थान पर करीना कपूर हैं, 12वें स्थान पर रणबीर कपूर तो 13वें स्थान पर कियारा आडवाणी हैं, जो विज्ञापनों से मोटी कमाई करती हैं। सूची में जहां कार्तिक आर्यन को 14वां स्थान मिला है, वहीं सलमान खान 16वें नंबर पर हैं। इसमें अनुष्का शर्मा, कृति सैनन, तमन्ना भाटिया, आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे भी शामिल है। हैरानी की बात है कि पिछली बार 46वें स्थान पर रहीं अनन्या अब 25वें स्थान पर पहुंच गई हैं।
रिकॉर्ड
विराट कोहली सबसे आगे
विराट कोहली किसी भी ब्रांड के विज्ञापन के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सेलेब्रिटी हैं। इतना पैसे चार्ज करने के बावजूद उनके पास कई कंपनियों के एंडोर्समेंट का जिम्मा है। उनकी ब्रांड वैल्यू 2,033.28 करोड़ रुपये है। विराट फिलहाल 40 से अधिक ब्रांड्स का चेहरा हैं, जिसमें प्यूमा से लेकर ऑडी और MRF जैसी कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के हर विज्ञापन के लिए कोहली साढ़े 7 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं।