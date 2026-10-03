गोविंदा संग अफेयर की खबरों पर भड़कीं कोमल रानी- जलने वाले जलें, हम तो साथ दिखेंगे

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट साझा कर कोमल ने उन लोगों पर सीधा निशाना साधा, जिन्होंने उनके इस निजी मामले पर टिप्पणी की।

उन्होंने लिखा, 'हाल ही में मैंने देखा कि कुछ सितारे खुलेआम गोविंदा जी, मेरी निजी जिंदगी और हमारे चरित्र पर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि, मैंने इन्हें कभी भी आतंकवाद, राजनीति, किसी अभिनेता के निधन या यहां तक कि किसी दूसरे स्टार की कई शादियों जैसे गंभीर मुद्दों पर इतनी मजबूती से राय रखते नहीं देखा।