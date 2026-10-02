PMO अधिकारी बनकर बंगाल सचिवालय में मंत्री से मिली महिला, दिल्ली में गिरफ्तार
क्या है खबर?
दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की एक उच्च पदस्थ अधिकारी बनकर पश्चिम बंगाल के अति सुरक्षित राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में प्रवेश करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला की पहचान 30 वर्षीय अकांक्षा विद्यार्थी के तौर पर हुई है, जिसने बुधवार दोपहर को झूठे बहाने बनाकर नबन्ना में लोक निर्माण मंत्री अजय पोद्दार से मुलाकात की थी। विद्यार्थी सुरक्षा घेरा तोड़कर मंत्री के कार्यालय में घुसने में कामयाब रही थी, जो कड़ी सुरक्षा वाला परिसर है।
जांच
अचानक सचिवालय से गायब हो गई थी महिला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बातचीत के दौरान, पोद्दार को उसके असंगत बयानों पर संदेह होने लगा और उसने उसकी योग्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।
जब महिला को एहसास हुआ कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, तो वह अचानक परिसर छोड़कर चली गई।
मंत्री के कर्मचारियों ने तुरंत कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद शिबपुर पुलिस ने जांच शुरू की।
हालांकि, तब तक विद्यार्थी पहले ही दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थीं।
गिरफ्तार
दिल्ली में अपने घर से गिरफ्तार हुई महिला
शिबपुर पुलिस ने 30 सितंबर को धोखाधड़ी, लोक सेवक का रूप धारण करने और जाली दस्तावेजों का प्रयोग करने समेत कई आरोपों में मामला दर्ज किया है।
महिला को खोजने के लिए एक टीम बंगाल से दिल्ली आई थी, जिसने गुरुवार रात को मध्य दिल्ली में उसे घर से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस महिला को कोलकाता लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर रही है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या महिला कोलकाता में किसी से मिली थी।