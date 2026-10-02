PMO अधिकारी बनकर बंगाल सचिवालय में मंत्री से मिलने वाली महिला गिरफ्तार

PMO अधिकारी बनकर बंगाल सचिवालय में मंत्री से मिली महिला, दिल्ली में गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 04:16 pm Oct 02, 202604:16 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की एक उच्च पदस्थ अधिकारी बनकर पश्चिम बंगाल के अति सुरक्षित राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में प्रवेश करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला की पहचान 30 वर्षीय अकांक्षा विद्यार्थी के तौर पर हुई है, जिसने बुधवार दोपहर को झूठे बहाने बनाकर नबन्ना में लोक निर्माण मंत्री अजय पोद्दार से मुलाकात की थी। विद्यार्थी सुरक्षा घेरा तोड़कर मंत्री के कार्यालय में घुसने में कामयाब रही थी, जो कड़ी सुरक्षा वाला परिसर है।