ऐपल ला रही खास AI कैमरा, वीडियो रिकॉर्ड किए बिना बताएगा घर में क्या हुआ

रिपोर्ट के मुताबिक, कैमरा फेशियल रिकग्निशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके यह समझ सकता है कि कमरे में कौन आया या वहां क्या गतिविधि हुई।

हालांकि, यूज़र को बाद में देखने के लिए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। इसके बजाय उसे सिर्फ टेक्स्ट में घटना की जानकारी दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, कैमरा यह बता सकता है कि कोई व्यक्ति लिविंग रूम में आया है।

इस तरीके से गतिविधियों को रिकॉर्ड किए बिना जानकारी देने की कोशिश होगी।