सुनीता आहूजा का वीडियो वायरल, बोलीं- जो मेरा घर तोड़ रही; माता उसका नाश करे

सुनीता ने मीडियावालों से अपील की कि वे सोचें कि अगर उनके अपने परिवार में कोई ऐसी स्थिति में होता तो उन्हें कैसा लगता।

बता दें कि इसी साल मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखे जाने के बाद गोविंदा-कोमल के रिश्ते को लेकर अफवाहें शुरू हुई थीं।

कोमल, गोविंदा के साथ आगामी फिल्म 'रूपा' में काम कर रही हैं। हालांकि, उनके बीच कथित अफेयर की खबरें महज अटकलें ही हैं। गोविंदा खुद अफेयर की बात काे कई दफा नकार चुके हैं।