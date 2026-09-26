कोमल रानी का करारा पलटवार- पति को जान से मारने वाली औरत की बददुआ नहीं लगती

कोमल ने कहा कि लोगों को किसी रिश्ते के पीछे की पूरी सच्चाई जाने बिना अपनी राय नहीं बनानी चाहिए।

उन्होंने लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी और समर्पित पत्नी अपने पति के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकती है।'

उनका ये बयान गोविंदा के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर चल रही खबरों को सीधी चुनौती देता है। हालांकि, अभिनेत्री ने अपने इन दावों को साबित करने के लिए कोई अलग से सबूत पेश नहीं किया है।