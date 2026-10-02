एशियाई खेल 2026 में मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है

एशियाई खेल 2026: मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने जीता स्वर्ण पदक, दक्षिण कोरियाई विरोधी को हराया

लेखन भारत शर्मा 04:21 pm Oct 02, 202604:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय मुक्केबाजी के लिए शुक्रवार (2 अक्टूबर) का दिन एशियाई खेल 2026 में बेहद ऐतिहासिक साबित हुआ है। भारत के स्टार मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भारवर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया के दिग्गज मुक्केबाज किम मिनसोंग को एकतरफा अंदाज में मात देकर यह सफलता हासिल की। इस स्वर्णिम सफलता के साथ अंकुश ने भारतीय खेलों के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया।