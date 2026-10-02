राम गोपाल वर्मा की 'पुलिस कंपनी' में फातिमा सना शेख शामिल, कैमियो से मचाएंगी तहलका
क्या है खबर?
राम गोपाल वर्मा ने जब से अपनी फिल्म 'पुलिस कंपनी' का ऐलान किया है, लोगों की उत्सुकता चरम पर है। इस एक्शन थ्रिलर में हर्षवर्धन राणे मुख्य किरदार में हैं। वह इसमें मुंबई के मुठभेड़ विशेषज्ञ दया नायक का किरदार निभा रहे हैं जो उनकी पिछली सभी भूमिकाओं से बिल्कुल अलग होगा। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इस बीच खबर है कि फातिमा सना शेख भी इस परियोजना का हिस्सा होंगी।
कैमियो
फातिमा ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की
मिड-डे के मुताबिक, फातिमा ने 'पुलिस कंपनी' में एक विशेष भूमिका के लिए शूटिंग की है। यह एक कैमियो, लेकिन महत्वपूर्ण किरदार हो सकता है।
एक सूत्र ने कहा, "फिल्म में फातिमा की भूमिका संक्षिप्त है, लेकिन कथानक के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ नाममात्र की भूमिका नहीं है। शूटिंग के दिनों में सेट पर उनके बॉडी डबल समेत कुछ ही लोग मौजूद थे।"
बताया जा रहा है कि अभिनेत्री ने पिछले महीने सितंबर में ही यह शूटिंग की है।
फिल्म
सना के किरदार को गुप्त रखा जा रहा
फिल्म को 2 भागाें में बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि फातिमा को दूसरे भाग में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। फिलहाल उनका किरदार गुप्त रखा जा रहा है।
सूत्र ने आगे कहा, "फातिमा का ट्रैक कहानी के एक अहम पहलू को उजागर करता है। इसीलिए उनकी कास्टिंग की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।"
बता दें, 'पुलिस कंपनी' मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड के साथ उसके संघर्ष की एक दमदार कहानी पर आधारित होगी।