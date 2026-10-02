राम गोपाल वर्मा की 'पुलिस कंपनी' में फातिमा सना शेख शामिल, कैमियो से मचाएंगी तहलका

मिड-डे के मुताबिक, फातिमा ने 'पुलिस कंपनी' में एक विशेष भूमिका के लिए शूटिंग की है। यह एक कैमियो, लेकिन महत्वपूर्ण किरदार हो सकता है।

एक सूत्र ने कहा, "फिल्म में फातिमा की भूमिका संक्षिप्त है, लेकिन कथानक के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ नाममात्र की भूमिका नहीं है। शूटिंग के दिनों में सेट पर उनके बॉडी डबल समेत कुछ ही लोग मौजूद थे।"

बताया जा रहा है कि अभिनेत्री ने पिछले महीने सितंबर में ही यह शूटिंग की है।