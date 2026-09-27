कोमल रानी के आरोपों पर कश्मीरा शाह का करारा जवाब

सुनीता आहूजा पर लगे आरोपों पर भड़कीं कश्मीरा शाह- हमें 'हत्यारा' भी कह दो तो मंजूर

लेखन नेहा शर्मा 08:36 pm Sep 27, 202608:36 pm

क्या है खबर?

कश्मीरा शाह ने अपनी मामी सुनीता आहूजा का सार्वजनिक रूप से बचाव किया है। ये बयान अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार द्वारा सोशल मीडिया पर सुनीता के खिलाफ लगाए गए विवादस्पद आरोपों के बाद आया है। उन्होंने साफतौर पर कहा है कि वो हर परिस्थिति में अपनी मामी सुनीता के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। बता दें कि गोविंदा और उनकी फिल्म 'रूपा' की सह-कलाकार कोमल को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलों का बाजार गर्म है।