'किस किसको प्यार करूं' फिल्म में गोविंदा थे पहली पसंद

'किस किसको प्यार करूं' के लिए कपिल शर्मा नहीं, गोविंदा थे निर्माताओं की पहली पसंद

लेखन ज्योति सिंह 03:21 pm Dec 08, 202503:21 pm

क्या है खबर?

मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा आगामी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के साथ सिनेमाघरों में लौट रहे हैं। साल 2015 में आई 'किस किसको प्यार करूं' की भारी सफलता के बाद, निर्माता इस फिल्म का सीक्वल लाए हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। इस बीच फिल्म से जुड़ा दिलचस्प खुलासा हुआ है जो हैरान कर देगा। बताया जाता है कि 'किस किसको प्यार करूं' के लिए निर्माताओं की पहली पसंद कपिल नहीं, बल्कि गोविंदा थे।