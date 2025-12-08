'किस किसको प्यार करूं' के लिए कपिल शर्मा नहीं, गोविंदा थे निर्माताओं की पहली पसंद
क्या है खबर?
मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा आगामी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के साथ सिनेमाघरों में लौट रहे हैं। साल 2015 में आई 'किस किसको प्यार करूं' की भारी सफलता के बाद, निर्माता इस फिल्म का सीक्वल लाए हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। इस बीच फिल्म से जुड़ा दिलचस्प खुलासा हुआ है जो हैरान कर देगा। बताया जाता है कि 'किस किसको प्यार करूं' के लिए निर्माताओं की पहली पसंद कपिल नहीं, बल्कि गोविंदा थे।
खुलासा
10 साल बाद निर्देशक ने किया खुलासा
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'किस किसको प्यार करूं 2' के निर्देशक अनुकल्प गोस्वामी ने बताया कि 24 साल पहले उन्होंने पहली किस्त की स्क्रिप्ट लिखी थी। उस समय गोविंदा उनकी पहली पसंद थे। उन्होंने बातचीत में कहा, "मैं गोविंदा सर के एक शो 'जीतो छप्पर फाड़ के' पर काम कर रहा था। उस समय, मैं गोविंदा सर को निर्देशित करने की उम्मीद करता था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जो नियति को मंजूर होता है, वही होता है।"
कपिल
कपिल को ऐसे मिली थी फिल्म
अनुकल्प ने कहा, "एक दिन, मेरी मुलाकात कपिल से हुई और हमें साथ रहते 15 साल हो गए। अब हम एक-दूसरे को कहीं बेहतर समझते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस कहानी के लिए कपिल से बेहतर कोई नहीं हो सकता।" उन्होंने फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त पर कहा कि अगर ऐसा हुआ, तो उसमें कपिल के साथ 4, 5 या 6 हीरोइनें हो सकती हैं। 'किस किसको प्यार करूं 2' आगामी 12 दिसंबर को रिलीज हो रही है।