निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल का निधन

हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल का निधन, जांच में जुटी पुलिस

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Dec 15, 202510:37 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक रॉब रेनर को लेकर दुखद खबर सामने आ रही है। 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि रॉब की पत्नी मिशेल सिंगर रेनर भी चल बसी हैं। बताया जाता है कि दोनों का शव उनके लॉस एंजिल्स स्थित घर पर मिला है। TMZ ने पुष्टि करते हुए बताया है कि दोनों की अचानक हुई मौत की जांच हत्या के रूप में की जा रही है।