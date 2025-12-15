हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल का निधन, जांच में जुटी पुलिस
क्या है खबर?
हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक रॉब रेनर को लेकर दुखद खबर सामने आ रही है। 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि रॉब की पत्नी मिशेल सिंगर रेनर भी चल बसी हैं। बताया जाता है कि दोनों का शव उनके लॉस एंजिल्स स्थित घर पर मिला है। TMZ ने पुष्टि करते हुए बताया है कि दोनों की अचानक हुई मौत की जांच हत्या के रूप में की जा रही है।
मौत
रॉब और उनकी पत्नी की चाकू से हत्या
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, 15 दिसंबर को रॉब और उनकी पत्नी मिशेल का शव उनके घर पर मिला था। बताया जाता है कि उनके शरीर पर चाकू के घाव मौजूद थे। दंपति को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा गया है। पहले खबरें थीं कि पुलिस को ब्रेंटवुड स्थित घर से 2 शव मिले हैं। बाद में TMZ ने पुष्टि की कि दोनों शव रॉब और मिशेल के हैं। लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग का आधिकारिक बयान आना बाकी है।
परिचय
जानिए कौन थे निर्देशक रॉब
हॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज निर्देशकों में शामिल रॉब का जन्म 6 मार्च, 1947 को न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में हुआ था। अपने पिता, लेखक और कलाकार कार्ल रेनर के नक्शेकदम पर चलते हुए रॉब भी फिल्मी दुनिया में आ गए थे। उन्हें 70 के दशक में CBS सिटकॉम 'ऑल इन द फैमिली' में माइक "मीटहेड" स्टिविक की भूमिका से प्रसिद्धी मिली थी। उन्होंने 'स्टैंड बाय मी', 'ए फ्यू गुड मेन' और 'मिजरी' जैसी कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया था।