कियारा ने मां बनने के बाद आलिया-कैटरीना से मांगी थी मदद

कियारा आडवाणी ने मां बनने के बाद आलिया-कैटरीना से क्यों किया था संपर्क? बताई दिलचस्प वजह

लेखन अंशिका शुक्ला 10:01 am Nov 12, 202610:01 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण 9' में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा खास मेहमान बनकर पहुंचे। इस दौरान कियारा ने मातृत्व के बाद होने वाले भावनात्मक और शारीरिक बदलावों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद के दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने अनुभव और सलाह लेने के लिए आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और पत्रलेखा से भी संपर्क किया था।