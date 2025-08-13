रैपर बादशाह के डलास कॉन्सर्ट पर पाकिस्तानी कंपनी ने लगाया पैसा? FWICE ने मांगा स्पष्टीकरण

जाने-माने रैपर बादशाह फिर सुर्खियों में हैं। वह अपने रैप और गानों के लिए मशहूर हैं। दुनियाभर में अपने लाइव शो के जरिए बादशाह खूब धमाल मचाते हैं। अमेरिका के डलास में होने वाले उनके शो का भी प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कार्यक्रम होने से पहले ही विवादों में आ गया है। दरअसल, इस बाबत फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने इम्प्लॉइज (FWICE) ने उन्हें चिट्ठी लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। आइए पूरा मामला जानें।

विवाद पाकिस्तानी कंपनी के चक्कर में विवादों में आए बादशाह FWICE ने गायक-रैपर बादशाह को पत्र लिखकर डलास में उनके शो को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसे एक पाकिस्तानी कंपनी द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। पत्र में लिखा है, 'हमें पता चला है कि आप 19 सितंबर 2025 को अमेरिका के डलास स्थित कर्टिस कलवेल सेंटर में आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रम 'बादशाह अनफिनिश्ड टूर' में प्रस्तुति देने वाले हैं। यह कार्यक्रम पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व और संचालन वाली कंपनी 3सिक्सटी शोज द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।'

आतंकी हमला FWICE ने बादशाह को दिलाई पहलगाम आतंकी हमले की याद पत्र में लिखा है, 'आप जानते हैं कि FWICE ने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, भारतीय मनोरंजन उद्योग के सभी कलाकारों, कलाकारों और तकनीशियनों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तानी नागरिकों या पाकिस्तान से जुड़े संगठनों के साथ किसी भी प्रकार से सहयोग न करें। इसका सबसे ताजा उदाहरण 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जहां आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया।'

मांग FWICE ने बादशाह से मांगा कार्यक्रम और आयोजकों का ब्योरा FWICE ने लिखा है, 'हम आपसे इस कार्यक्रम और उक्त आयोजकों से आपके जुड़ाव के बारे में तत्काल स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हैं। हमें विश्वास है कि एक सम्मानित भारतीय कलाकार के रूप में आप राष्ट्र की भावनाओं और FWICE तथा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।' इससे पहले, फिल्म निकाय ने अभिनेता कार्तिक आर्यन को संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में एक पाकिस्तानी रेस्तरां द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के खिलाफ चेतावनी दी थी।