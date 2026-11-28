केविन पीटरसन का देसी अंदाज

'पंचायत' के प्रोमो में दिखा केविन पीटरसन का देसी अंदाज, गमछा-कुर्ता पहन की फुलेरा की सैर

लेखन सयाली 06:13 pm Nov 28, 202606:13 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का देसी अंदाज प्रशंसकों का दिल जीत रहा है। वो 'पंचायत 5' के नए प्रोमो में फुलेराफुलेरा गांव में गमछा और कुर्ता पहनकर घूमते दिखाई दिए। कुर्ता-पायजामा और सिर पर गमछा पहने केविन, बनराकस और दामाद जी संग बाइक पर घूमते दिखे। उन्होंने हिंदी में बात की और सीरीज के मशहूर डायलॉग बोले। इस दौरान उन्होंने दातून से दांत साफ किए, भुटकुन की चाय पी और गांव की मशहूर पानी की टंकी भी देखी।