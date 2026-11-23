ट्रेलर की शुरुआत फुलेरा गांव और वहां सियासी रुख बदलने के बाद उपजे संघर्ष से हाेती है।

प्रधानी चुनाव जीतकर भूषण (दुर्गेश कुमार) और क्रांति देवी (सुनीता राजवार) के हाथ में गांव की सत्ता आ गई है, लेकिन उनका मुख्य मकसद पुराने प्रधान और उनके लोगों से बदला लेना है।

दूसरी ओर, सचिव जी और रिंकी की प्रेम-कहानी का गांव वालों के सामने खुलासा हो गया है, जिससे कहानी में कई मजेदार पल और दिलचस्प मोड़ आते हैं।