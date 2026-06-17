जानिए कीर्ति सुरेश की फिल्म 'सत्यवान सावित्री' कब होगी रिलीज? मनोरंजन Jun 17, 2026

कीर्ति सुरेश अपनी नई कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'सत्यवान सावित्री' के साथ 24 जुलाई को सिनेमाघरों में आ रही हैं।

प्रवीण एस विजय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कीर्ति एक वकील सावित्री का किरदार निभा रही हैं।

फिल्म की कहानी एक वकील सावित्री पर केंद्रित है। वह खुद को अपने पति की कानूनी लड़ाई और अपने सीनियर के बीच फंसा हुआ पाती है।

उसका सीनियर इंसाफ से ज्यादा नियमों को महत्व देता है। फिल्म में 'हार्ट बीट' के अभिनेता चारुकेश उनके पति की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके आने से कहानी का तनाव और बढ़ जाता है।