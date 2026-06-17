जानिए कीर्ति सुरेश की फिल्म 'सत्यवान सावित्री' कब होगी रिलीज?
कीर्ति सुरेश अपनी नई कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'सत्यवान सावित्री' के साथ 24 जुलाई को सिनेमाघरों में आ रही हैं।
प्रवीण एस विजय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कीर्ति एक वकील सावित्री का किरदार निभा रही हैं।
फिल्म की कहानी एक वकील सावित्री पर केंद्रित है। वह खुद को अपने पति की कानूनी लड़ाई और अपने सीनियर के बीच फंसा हुआ पाती है।
उसका सीनियर इंसाफ से ज्यादा नियमों को महत्व देता है। फिल्म में 'हार्ट बीट' के अभिनेता चारुकेश उनके पति की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके आने से कहानी का तनाव और बढ़ जाता है।
कीर्ति ने 'सत्यवान सावित्री' की रिलीज डेट का किया खुलासा
कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर एक नया पोस्टर साझा कर फिल्म की रिलीज की तारीख बताई।
इस पोस्टर के साथ उन्होंने लिखा, 'मंच तैयार है, 'सत्यवान सावित्री' 24 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में आ रही है।'
फिल्म की कहानी बताती है कि जब काम और निजी जिंदगी आपस में टकराती हैं, तो हालात कितने मुश्किल हो जाते हैं।
बता दें कि कीर्ति इस फिल्म के अलावा राजकुमार राव के साथ 'रफ्तार' में भी नजर आएंगी। यह फिल्म दशहरा सप्ताहांत पर 16 अक्टूबर को रिलीज होगी।