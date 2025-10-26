सलमान खान ने ऐसा क्या कह दिया, जो पाकिस्तान में मच गया घमासान?

सऊदी अरब के रियाद के जॉय फोरम में सलमान खान , शाहरुख खान और आमिर खान ने सिनेमा, जीवन और करियर पर बात की थी। वहां सलमान ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान तिलमिला गया। उनका बयान पड़ोसी मुल्क को इतना चुभ गया कि उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया। सलमान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित करते हुए उनका नाम आतंकवाद विरोधी अधिनियम (1997) की चौथी सूची में डाल दिया है। सलमान की किस बात से बौखलाया पाकिस्तान, आइए जानें।

बयान क्या बाेले थे सलमान? जॉय फोरम में सलमान ने बलूचिस्तान को एक अलग देश बता दिया था। उन्होंने कहा था, "अभी अगर आप हिंदी फिल्म बनाते हैं और इसे यहां (सऊदी अरब में) रिलीज करते हैं तो ये सुपरहिट होगी। अगर आप तमिल, तेलुगू, या मलयालम फिल्म बनाते हैं तो ये सैकड़ों करोड़ का व्यापार करेगी, क्योंकि यहां कई देशों से लोग आए हैं। यहां बलूचिस्तान से लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, पाकिस्तान से लोग हैं... हर कोई यहां काम कर रहा है।"

बौखलाहट सलमान की बयानबाजी से बिफर पड़ी पाकिस्तानी सरकार सलमान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग-अलग बताया था। इसी बात पर पाकिस्तानी सरकार बिफर पड़ी। सलमान के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छ़ेड दी है। कुछ का कहना है कि उनकी जुबान फिसल गई और कुछ खुशी जता रहे हैं। बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। यहां अक्सर पाकिस्तान से अलग होकर आजाद देश बनाने की मांग उठती रहती है। बलूचिस्तान के लोग पाक सरकार के खिलाफ बगावत भी कर चुके हैं।

कारण पाकिस्तान को इसलिए लगी मिर्ची अब सलमान की इस बात से पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लगी, क्योंकि ये उसके लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि बलूचिस्तान में लंबे समय से बलूच अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। बलूच लोग अपनी स्वतंत्र पहचान और संसाधनों पर नियंत्रण की मांग करते हैं। सलमान के इस बयान के बाद पाकिस्तान में भारी विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार ने इस बयान को राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ खतरा बताया है।