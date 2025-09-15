कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बनने वाले हैं माता-पिता- रिपोर्ट
क्या है खबर?
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। दोनों की शादी अपनी चौथी सालगिरह के करीब है और अब प्रशंसक कैटरीना और विक्की के घर किलकारी गूंजने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। अब इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्की और कैटरीना जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं।
रिपोर्ट
अक्टूबर-नवंबर में कर सकते हैं बच्चे का स्वागत
NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, कैटरीना और विक्की इस साल माता-पिता बनने वाले हैं। अभिनेत्री 7 महीने से गर्भवती है। यह जोड़ी अक्टूबर-नवंबर में अपने पहले बच्चे का दुनिया में स्वागत करने वाली है। विक्की और कैटरीना के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया कि दोनों जल्द अपने प्रशंसकों के साथ यह खुशखबरी साझा करने वाले हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि मां बनने के बाद कैटरीना फिल्मों से लंबा ब्रेक लेने वाली हैं।
शादी
कब हुई थी विक्की और कैटरीना की शादी?
विक्की और कैटरीना ने 9 दिसंबर, 2021 को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजदूगी में सात फेरे लिए थे। इस जोड़े की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित सिक्स सेंस फोर्ट बरवारा पैलेस में हुई थी। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। काम के मोर्चे पर बात करें तो विक्की जल्द ही 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे, वहीं फिलहाल कैटरीना की आगामी फिल्म का ऐलान नहीं हुआ है।