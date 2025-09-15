'एक दीवाने की दीवानियत' का गाना 'बोल कफ्फारा क्या होगा' जारी, नेहा कक्कड़ ने लगाए सुर

लेखन दीक्षा शर्मा 03:59 pm Sep 15, 202503:59 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री सोनम बाजवा को इन दिनों फिल्म 'बागी 4' में देखा जा रहा है, जिसमें वह जबरदस्त एक्शन करती दिख रही हैं। उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब सोनम जल्द ही फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में नजर आएंगी। इसमें उनकी जोड़ी अभिनेता हर्षवर्धन राणे के साथ बनी है। यह दोनों के बीच पहला सहयोग है। अब 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'बोल कफ्फारा क्या होगा' रिलीज हो गया है।