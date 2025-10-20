इन अभिनेत्रियाें के घर गूंजेगी किलकारी

परिणीति चोपड़ा के बाद इन अभिनेत्रियाें के घर गूंजेगी किलकारी, लोगों को खुशखबरी का इंतजार

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने दिवाली के खास मौके पर बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने पति राघव चड्‌ढा के साथ एक पोस्ट के जरिए इस खुशखबरी को साझा किया। इस महीने की शुरुआत में 5 अक्टूबर को अरबाज खान और शूरा खान ने भी अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। आज हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे, जाे प्रेग्नेंसी दौर में हैं और जल्द खुशखबरी सुनाएंगी।