परिणीति चोपड़ा के बाद इन अभिनेत्रियाें के घर गूंजेगी किलकारी, लोगों को खुशखबरी का इंतजार

परिणीति चोपड़ा के बाद इन अभिनेत्रियाें के घर गूंजेगी किलकारी, लोगों को खुशखबरी का इंतजार
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने दिवाली के खास मौके पर बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने पति राघव चड्ढा के साथ एक पोस्ट के जरिए इस खुशखबरी को साझा किया। इस महीने की शुरुआत में 5 अक्टूबर को अरबाज खान और शूरा खान ने भी अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। आज हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे, जाे प्रेग्नेंसी दौर में हैं और जल्द खुशखबरी सुनाएंगी।
#1 & #2
कैटरीना कैफ और पत्रलेखा
अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने पिछले महीने सितंबर, 2025 को अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। हाल ही में विक्की कौशल ने कहा भी था कि समय आने वाला है, वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि कैटरीना और विक्की कब खुशखबरी सुनाएंगे। राजकुमार राव और पत्रलेखा भी अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों ने इसी साल जुलाई, 2025 में घोषणा की थी कि वो जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं।
#3 & #4
सोनारिका भदौरिया और भारती सिंह
टीवी शो 'देवों के देव महादेव' में देवी पार्वती का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुईं अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया भी अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। सोनारिका ने सितंबर, 2025 में मैटरनिटी फोटोशूट कराते हुए खुशखबरी को प्रशंसकों के साथ साझा किया था। इस सूची में कॉमेडी क्वीन भारती सिंह का नाम भी शामिल है, जो अगले साल 2026 में अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगी। भारती और हर्ष लिंबाचिया पहले से एक बेटे गोला (लक्ष्य लिंबाचिया) के माता-पिता हैं।