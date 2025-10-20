दिवाली पर रिलीज होकर भी फुस्की बम साबित हुईं ये फिल्में, मेकर्स ने झेला तगड़ा नुकसान

दिवाली का त्योहार फिल्मी सितारों के लिए काफी खास होता है। इस दिन बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी टक्कर देखने को मिलती है। पिछले कुछ साल में कई बड़े सितारों की फिल्में दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ये अलग बात है कि कुछ फिल्मों को त्योहार का फायदा तक नहीं मिला। बड़े से बड़े सितारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुईं। यहां तक कि बजट निकालना भी दूभर हो गया। आइए जानते हैं, इन फिल्मों के बारे में।

#1 & #2 'शिवाय' और 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' अभिनेता अजय देवगन की फिल्म 'शिवाय' दिवाली के मौके पर 28 अक्टूबर, 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 135 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि अजय की ज्यादातर फिल्में 200 करोड़ के पार जाती हैं। दूसरी ओर, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' 8 नवंबर, 2018 को रिलीज हुई थी। 300 करोड़ बजट वाली फिल्म ने सिर्फ 151 करोड़ रुपये कमाए थे।

#3 & #4 'थैंक गॉड' और 'बंटी और बबली 2' रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की 2005 में रिलीज सुपरहिट फिल्म 'बंटी और बबली' का सीक्वल 19 नवंबर, 2021 को रिलीज हुआ था। 'बंटी और बबली 2' में सिद्धांत चतुर्वेदी और शरवरी भी अहम किरदार में थे। दिवाली पर रिलीज ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'थैंक गॉड' साल 2022 में दिवाली पर रिलीज हुई थी। इसने कुल 28 करोड़ के आसपास कमाई की थी।