कैटरीना कैफ को मां बनने के 1 हफ्ते बाद मिली अस्पताल से छुट्‌टी, वीडियो देखा?

लेखन ज्योति सिंह 10:46 am Nov 14, 202510:46 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने हाल ही में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। अभिनेत्री ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसकी घोषणा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की गई थी। मां बनने के करीब 7 दिन बाद कैटरीना को अस्पताल से छुट्‌टी मिल गई है। बाल दिवस के मौके पर नन्हें बेटे को लेकर अभिनेत्री घर लौटी हैं। उनके साथ पति विक्की भी मौजूद रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।