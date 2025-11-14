कैटरीना कैफ को मां बनने के 1 हफ्ते बाद मिली अस्पताल से छुट्टी, वीडियो देखा?
क्या है खबर?
अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने हाल ही में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। अभिनेत्री ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसकी घोषणा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की गई थी। मां बनने के करीब 7 दिन बाद कैटरीना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बाल दिवस के मौके पर नन्हें बेटे को लेकर अभिनेत्री घर लौटी हैं। उनके साथ पति विक्की भी मौजूद रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
खुशखबरी
कैटरीना-विक्की ने सुनाई थी खुशखबरी
7 नवंबर को मुंबई के एचएन. रिलायंस अस्पताल में कैटरीना ने बेटे का स्वागत किया था। इस खुशखबरी को साझा करते उन्होंने लिखा था, 'हमारी खुशियों की सौगात आ गई है। खूब सारा प्यार और आभार के साथ, हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर, 2025। कैटरीना और विक्की।' बता दें कि कैटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर, 2021 को एक निजी समारोह में शादी रचाई थी। शादी के 4 साल बाद दोनों माता-पिता बने हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
November 14, 2025