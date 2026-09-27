भारत बनाम वेस्टइंडीज: जस्टिन ग्रीव्स ने वनडे करियर में अपना पहला शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

ग्रीव्स ने पारी का दूसरा ओवर करने आए नितीश रेड्डी की जमकर खबर ली और 4 चौके लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए।

उन्होंने निरंतर रन बटोरते हुए 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

उन्हें दूसरे छोर से अर्धशतक लगाने वाले कैम्पबेल के अच्छा साथ मिला। इस सलामी जोड़ी ने 135 रन जोड़े।

उन्होंने एक छोर से रन बटोरते हुए 104 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

वह 108 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए।