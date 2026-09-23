कश्मीरा शाह की पोस्ट ने खींचा ध्यान

कश्मीरा शाह ने गोविंदा और कोमल रानी पर कसा तंज? बोलीं- घर तोड़ने वाली महिलाओं...

लेखन ज्योति सिंह 06:39 pm Sep 23, 202606:39 pm

क्या है खबर?

गणेशोत्सव पर गोविंदा लालबागचा राजा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। उनके साथ उनकी सह-कलाकार कोमल रानी स्वर्णकार भी मौजूद रहीं। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो आया, तो लोगों का माथा ठनक गया क्योंकि वह अभिनेता के साथ सुनीता आहूजा के होने की उम्मीद कर रहे थे। वहीं, गोविंदा और कोमल रानी को साथ देखकर फिर उनके कथित डेटिंग की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच, कश्मीरा शाह ने एक रहस्यमयी पोस्ट से सबका ध्यान खींच लिया है।