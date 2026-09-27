दिल्ली में सड़क निरीक्षण के दौरान बवाल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को थप्पड़ मारा

पीड़ित साहिब सिंह ने IANS से कहा, "मैंने सड़क खोदकर उन्हें दिखाई। मैं विधायक के सोशल मीडिया पर लाइव-स्ट्रीमिंग कर रहा था। प्रवेश वर्मा ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया, मुझ पर हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। उनके सुरक्षाकर्मियों ने भी मुझे धक्का दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे वे मुझे मारें। मैंने शिकायत दर्ज कराई है। बाकी सब इस बात पर निर्भर करता है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि वे एक मौजूदा मंत्री हैं।"