डेविड मिलर ने कमाल की पारी खेली (फाइल तस्वीर)

डेविड मिलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में जड़ा अपना चौथा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 04:53 pm Sep 27, 202604:53 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके वनडे करियर का 8वां शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 73 गेंदों में पूरा किया। कंगारू टीम के खिलाफ उनके बल्ले से निकला यह चौथा वनडे शतक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होने अपना आखिरी शतक साल 2023 के वनडे विश्व कप में लगाया था। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।