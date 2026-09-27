हरिता भद्रा ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता (तस्वीर: एक्स/@afiindia)

एशियाई खेल 2026: हरिता भद्रा ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता

लेखन अंकित पसबोला 04:48 pm Sep 27, 202604:48 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में एथलेटिक्स में भारत के लिए एक और पदक आया है। भारत की हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। महाराष्ट्र की इस युवा खिलाड़ी ने 23.20 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। यह आइची-नागोया एशियाई खेल में भारत के लिए कुल 33वां पदक साबित हुआ। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।