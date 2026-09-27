एशियाई खेल 2026: हरिता भद्रा ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता

एशियाई खेल 2026: हरिता भद्रा ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में एथलेटिक्स में भारत के लिए एक और पदक आया है। भारत की हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। महाराष्ट्र की इस युवा खिलाड़ी ने 23.20 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। यह आइची-नागोया एशियाई खेल में भारत के लिए कुल 33वां पदक साबित हुआ। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
बेहद करीबी अंतर से जीती हरिता
इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक सिंगापुर की शांति परेरा के नाम रहा। उन्होंने 22.78 सेकंड के सीजन बेस्ट के साथ पहला स्थान हासिल किया।
चीन की युजी चेन ने 22.93 सेकंड के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया।
भारत की हरिता बेहद करीबी अंतर (0.01 सेकंड) से तीसरे स्थान पर रही। दरअसल, जापान की एथलीट अबिगेइरुफुका इडो 23.21 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर समाप्त हुई।
भारत की दूसरी खिलाड़ी उन्नाथी अयप्पा छठे स्थान पर रही।
ट्विटर पोस्ट
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Harita wins Bronze 🥉🔥— Athletics Federation of India (@afiindia) September 27, 2026
Harita Bhadra clocks 23.20s in Women’s 200M Final at the Asian Games and bags Bronze 🔥#IndianAthletics #AsianGames #TeamIndia #AFI pic.twitter.com/y6Jl47H9Oj
पदक
भारत ने एशियाई खेल 2026 में जीता कुल 33 पदक
भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेल में अब तक कुल 33 पदक जीत लिए हैं।
इस बीच 4 स्वर्ण के अलावा 14 रजत और 15 कांस्य पदक जीते हैं।
एशियाई खेल 2026 में भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने स्वर्ण जीते थे।
इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने और निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते थे।