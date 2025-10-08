कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म को मिला नाम, रिलीज पर जानिए अपडेट

शीर्षक

'आशिकी' की तीसरी किस्त का ये होगा नाम

कार्तिक और श्रीलीला की फिल्म को लेकर लोगों का अनुमान था कि ये 'आशिकी' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, लेकिन निर्माताओं ने इस बात की कभी पुष्टि नहीं की। अब जब फिल्म को शीर्षक मिला है तो इसके बारे में बात करते हुए एक सूत्र ने मिड-डे को बताया कि भूषण कुमार फिल्म को नए तौर पर बनाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि इसे किसी भी तरह से 'आशिकी' फ्रेंचाइजी से जोड़ा जाए। भूषण इस फिल्म के निर्माता हैं।