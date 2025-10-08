कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म को मिला नाम, रिलीज पर जानिए अपडेट
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन और श्रीलीला अपनी एक रोमांटिक-म्यूजिकल फिल्म को लेकर काफी वक्त से चर्चा में हैं। नया अपडेट है कि इसे शीर्षक मिल गया है। फिल्म का नाम 'तू मेरी ज़िंदगी है' रखा गया है्, जिसका निर्देशन अनुराग बसु कर रहे हैं। फिल्म को अगले साल मई, 2026 में रिलीज किए जाने की संभावना है। फिलहाल मुंबई में फिल्म की शूटिंग का काम चल रहा है, जो दिसंबर, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
शीर्षक
'आशिकी' की तीसरी किस्त का ये होगा नाम
कार्तिक और श्रीलीला की फिल्म को लेकर लोगों का अनुमान था कि ये 'आशिकी' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, लेकिन निर्माताओं ने इस बात की कभी पुष्टि नहीं की। अब जब फिल्म को शीर्षक मिला है तो इसके बारे में बात करते हुए एक सूत्र ने मिड-डे को बताया कि भूषण कुमार फिल्म को नए तौर पर बनाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि इसे किसी भी तरह से 'आशिकी' फ्रेंचाइजी से जोड़ा जाए। भूषण इस फिल्म के निर्माता हैं।
शूटिंग
मुंबई में चल रही फिल्म की शूटिंग
सूत्र ने आगे बताया, "कार्तिक और श्रीलीला की फिल्म एक क्लासिक प्रेम कहानी होगी जिसकी रिलीज में अभी 6 महीने से ज्यादा वक्त है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही है। दिसंबर, 2025 तक शूटिंग का काम पूरा हो जाएगा।" 'तू मेरी जिंदगी है' को 1 मई, 2026 को रिलीज किया जा सकता है। हालांकि, निर्माताओं ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इससे पहले साल 1990 में 'आशिकी' और साल 2013 में 'आशिकी 2' रिलीज हो चुकी हैं।