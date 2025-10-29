LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / हर्षवर्धन राणे 'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद एक्शन फिल्म से करेंगे धमाका, पोस्ट हुआ वायरल
हर्षवर्धन राणे 'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद एक्शन फिल्म से करेंगे धमाका, पोस्ट हुआ वायरल
हर्षवर्धन राणे की नई फिल्म पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@harshvardhanrane)

हर्षवर्धन राणे 'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद एक्शन फिल्म से करेंगे धमाका, पोस्ट हुआ वायरल

लेखन ज्योति सिंह
Oct 29, 2025
10:48 am
क्या है खबर?

अभिनेता हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर छाए हुए हैं। 'सनम तेरी कसम' के बाद इस फिल्म में अभिनेता को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। ताजा खबर है कि फिल्म के निर्देशक मिलाप जवेरी के साथ, हर्षवर्धन एक और एक्शन फिल्म करने जा रहे हैं। इस नए प्रोजेक्ट की जानकारी अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है, जिसे देखने के बाद प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं।

पोस्ट

सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट 

अभिनेता हर्षवर्धन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है। इसके साथ में उन्होंने लिखा, 'मुझे मिलाप सर की स्क्रिप्ट पर भरोसा है, अगर वो मुझे कोई कहानी देंगे, तो मैं बिना सोचे उसे साइन कर लूंगा।' तस्वीर में अभिनेता को एक डायरी पकड़े देखा जा सकता है। उनकी पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए निर्देशक मिलाप ने लिखा, 'मैंने तो ऑफर दे दिया है मेरे दोस्त! और जवाब तो 'हां' ही रहेगा, वो भी पक्की वाली।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट