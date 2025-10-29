हर्षवर्धन राणे की नई फिल्म पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@harshvardhanrane)

हर्षवर्धन राणे 'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद एक्शन फिल्म से करेंगे धमाका, पोस्ट हुआ वायरल

लेखन ज्योति सिंह 10:48 am Oct 29, 202510:48 am

क्या है खबर?

अभिनेता हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर छाए हुए हैं। 'सनम तेरी कसम' के बाद इस फिल्म में अभिनेता को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। ताजा खबर है कि फिल्म के निर्देशक मिलाप जवेरी के साथ, हर्षवर्धन एक और एक्शन फिल्म करने जा रहे हैं। इस नए प्रोजेक्ट की जानकारी अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है, जिसे देखने के बाद प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं।