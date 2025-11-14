कामिनी कौशल के निधन पर भावुक हुईं करीना कपूर, इस फिल्म में साथ किया था काम

लेखन ज्योति सिंह 06:36 pm Nov 14, 202506:36 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेत्री ने 98 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा है, जिसकी पुष्टि उनके परिवार ने की है। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री के चाहने वाले और फिल्मी सितारे उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस सूची में अभिनेत्री करीना कपूर का नाम भी शामिल है। करीना ने इंस्टाग्राम पर दिवंगत अभिनेत्री की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।