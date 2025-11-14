कामिनी कौशल के निधन पर भावुक हुईं करीना कपूर, इस फिल्म में साथ किया था काम
क्या है खबर?
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेत्री ने 98 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा है, जिसकी पुष्टि उनके परिवार ने की है। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री के चाहने वाले और फिल्मी सितारे उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस सूची में अभिनेत्री करीना कपूर का नाम भी शामिल है। करीना ने इंस्टाग्राम पर दिवंगत अभिनेत्री की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
फिल्म
करीना ने इस फिल्म में दिवंगत अभिनेत्री संग किया था काम
करीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवंगत अभिनेत्री कामिनी की पुरानी तस्वीर साझा की, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके साथ में उन्होंने एक दिल, एक इंद्रधनुष और हाथ जोड़े हुए इमोजी जोड़े हैं। बता दें कि कामिनी, आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में एक अहम किरदार में थीं। वहीं करीना ने फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई थी।
ट्विटर पोस्ट
November 14, 2025