'बिग बॉस 19' से बेघर होने पर भड़के यूट्यूबर मृदुल तिवारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@themridul_)

'बिग बॉस 19': बेघर होने पर भड़के मृदुल तिवारी, इस प्रतियोगी को बताया शो का विजेता

लेखन ज्योति सिंह 05:35 pm Nov 14, 202505:35 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के फिनाले में सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। अभिषेक बजाज के बाद मृदुल तिवारी को बीच हफ्ते शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस चौंकाने वाले कदम से न सिर्फ उनके चाहनेवाले, बल्कि खुद मृदुल भी भड़क गए हैं। हालिया बातचीत में यूट्यूबर ने निर्माताओं के अनुचित फैसले पर सवाल उठाया, और प्रशंसकों के समर्थन को याद किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वह किसे विजेता बनते देखना चाहेंगे।