जेनिफर विंगेट और करण वाही सच में कर रहे शादी? अभिनेता ने कही ये बात
क्या है खबर?
'दिल मिल गए' और 'कसौटी जिंदगी के' जैसे लोकप्रिय टीवी शो का हिस्सा रहीं अभिनेत्री जेनिफर विंगेट अपनी निजी जिंदगी को लेकर फिर से चर्चा बटोर रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं जिसमें कहा गया कि वह चर्चित टीवी अभिनेता करण वाही के साथ दोबारा शादी करने वाली हैं। खबरों के तूल पकड़ने के बाद आखिरकार करण को चुप्पी तोड़ने के लिए मबजूर होना पड़ा है।
प्रतिक्रिया
शादी की खबरों पर करण वाही ने दी प्रतिक्रिया
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, जब करण से सोशल मीडिया पर चल रही उनकी शादी की खबरों के बारे में पूछा गया ताे उन्होंने कहा, "यह फर्जी खबर है।" अपने जवाब से उन्होंने अभिनेत्री जेनिफर के साथ चल रही शादी की चर्चाओं पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। इसके अलावा करण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट साझा की और लिखा, 'फेक PR के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।' साथ में हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी इस्तेमाल किया।
शादी
जेनिफर विंगेट और करण वाही की दोस्ती के बारे में जानिए
जेनिफर और करण के बीच दोस्ती की शुरुआत 'दिल मिल गए' टीवी शो के दौरान हुई थी। इसमें अभिनेत्री ने डॉ. रिद्धिमा गुप्ता का किरदार निभाया था, जबकि करण डॉ. सिद्धांत मोदी के किरदार में थे। इसके बाद दोनों को वेब सीरीज 'रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी' (2024) में देखा गया था। जहां करण अभी भी कुंवारे हैं, तो वहीं जेनिफर ने पहली शादी 2012 में करण सिंह ग्रोवर से की थी। हालांकि 2014 में दोनों का तलाक हो गया था।