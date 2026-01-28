जेनिफर विंगेट और करण वाही सच में कर रहे शादी? अभिनेता ने कही ये बात

प्रतिक्रिया

शादी की खबरों पर करण वाही ने दी प्रतिक्रिया

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, जब करण से सोशल मीडिया पर चल रही उनकी शादी की खबरों के बारे में पूछा गया ताे उन्होंने कहा, "यह फर्जी खबर है।" अपने जवाब से उन्होंने अभिनेत्री जेनिफर के साथ चल रही शादी की चर्चाओं पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। इसके अलावा करण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट साझा की और लिखा, 'फेक PR के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।' साथ में हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी इस्तेमाल किया।