शो में मेहमान बनकर आए अक्षय कुमार ने करण के इस नजरिए पर अपनी सहमति जताई।

अभिनेता ने माना कि अनुशासित और समयबद्ध शूटिंग से सेट पर मौजूद सभी लोगों को फायदा होता है, और क्रिएटिव आउटपुट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता।

बता दें, यह विवाद तब शुरू हुआ था जब दीपिका ने मां बनने के बाद काम के घंटे तय करने की बात उठाई थी। इस मांग के चलते उन्होंने 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 AD' भी छोड़ दी थी।