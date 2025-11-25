घरेलू हिंसा पर सेलिना जेटली का छलका दर्द, लिखा- जिंदगी ने सबकुछ छीन लिया
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने मुंबई की एक निजी अदालत में मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा, उन्होंने पति से 50 करोड़ रुपये हर्जाना मांगते हुए नोटिस जारी किया है। इन खबरों के सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने के बाद, सेलिना ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने बताया कि वह गरिमा और अधिकार के लिए लड़ रही हैं।
दर्द
सेलिना का भावुक पोस्ट में छलका दर्द
सेलिना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'जिंदगी के सबसे प्रबल और अशांत तूफान के बीच, मैं सोचा नहीं था कि खुद को अकेले, बिना माता-पिता, बिना किसी सहारे के लड़ती पाऊंगी। सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब वे सभी स्तंभ, जिनपर मेरी दुनिया टिकी थी, वह सब गायब हो जाएंगे। जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया। जिन लोगों पर मुझे भरोसा था, वह चले गए। जिन वादों पर विश्वास था, वे चुपचाप टूट गए।'
शिकायत
सेलिना ने घरेलू हिंसा की शिकायत की पुष्टी की
सेलिना ने आगे लिखा, 'मैं एक सैनिक की बेटी हूं। मुझे सिखाया गया है कि जब दुनिया गिराने लगे, तब उठकर खड़ा होना है। मेरी प्राथमिकता अपने सैनिक भाई के लिए लड़ना, अपने बच्चों के प्यार के लिए लड़ना और अपनी गरिमा के लिए लड़ना है। मेरे साथ हुए सभी अत्याचारों और परित्याग के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई गई है।' सेलिना ने 2011 में होटल व्यवसायी पीटर से शादी की थी। दोनों 3 बच्चों के माता-पिता हैं।