सेलिना जेटली ने साझा किया भावुक पोस्ट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@celinajaitlyofficial)

घरेलू हिंसा पर सेलिना जेटली का छलका दर्द, लिखा- जिंदगी ने सबकुछ छीन लिया

लेखन ज्योति सिंह 06:09 pm Nov 25, 202506:09 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने मुंबई की एक निजी अदालत में मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा, उन्होंने पति से 50 करोड़ रुपये हर्जाना मांगते हुए नोटिस जारी किया है। इन खबरों के सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने के बाद, सेलिना ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने बताया कि वह गरिमा और अधिकार के लिए लड़ रही हैं।